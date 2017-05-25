صرح محافظ القليوبية اللواء محمود عشماوي أنه تم استرداد 2161 فدانا من أملاك الدولة منذ بدء حملة استرداد أراضى الدولة وحتى الآن بجميع مدن ومراكز المحافظة.

وقال المحافظ، في تصريح اليوم /الخميس/، إنه ضمن هذه المساحة من الأراضي المستردة 1800 فدان من أراضي مزرعة الجبل الأصفر- التي تضم 2400 فدان - كان البلطجية قد استولوا علي مساحات كبيرة من أراضي المزرعة في أعقاب ثورة يناير ووضعوا أيديهم علي مئات الأفدنة وتم تقسيمها وتحويلها إلي مزارع للمواشي ولأوكار لبعض الخارجين عن القانون.

وأكد المحافظ أن قوات الجيش والشرطة مدعومة بالمعدات تمكنت من إزالة التعديات علي الأرض وتحريرها من قبضة مافيا الأراضي لتعود إلي الدولة من جديد، وأضاف أن الحملات ستستمر لإزالة لجميع التعديات على أراضي أملاك الدولة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية ولا تراجع عن استعادة هيبة الدولة واسترداد حق الشعب.

وأشار المحافظ إلى أنه تم إزالة كل التعديات حتى سطح الأرض مع الحرص على عدم معاودة التعديات مرة أخرى على ما أزيل من خلال الإشراف المباشر والمرور الدوري للأجهزة التنفيذية للمجالس والوحدات المحلية ومن جهات الولايات للأراضي.

وأضاف عشماوى أنه تقرر إطلاق أكبر مشروع للإسكان الإجتماعي علي أراضي الدولة المستردة في مدن المحافظة لصالح البسطاء والشباب تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن، مشيرا إلى أنه كلف لجانا متخصصة برفع كافة الأراضي المستردة التي تصلح لإقامة مساكن عليها وطرحها عن طريق مديرية الإسكان للبدء في الإنشاء خلال المرحلة المقبلة.