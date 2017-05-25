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بدء وصول «السفراء الأفارقة» إلى قصر الاتحادية
تعزيز الاجراءات الأمنية في محيط قصر الاتحادية ـ تأمين

بدء وصول «السفراء الأفارقة» إلى قصر الاتحادية

2017-05-25 12:11:28

وصل، قبل قليل، عدد من السفراء الأفارقة المعتمَدين في القاهرة، إلى مقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة، لحضور الاحفالية بـ”يوم أفريقيا”.

ومن السفراء المشاركين في الاحتفالية: “سفير جمهورية الكونغو، وعميد السلك الدبلوماسي الأفريقي، وسفير غينيا كوناكري، الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للاتحاد الأفريقي”.

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