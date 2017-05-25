قام الإعلامي رامي رضوان بالاتصال بعدد من الخطوط الساخنة التابعة لبعض الجهات الحكومية والمخصصة لاستقبال شكاوى المواطنين، أثناء إذاعة برنامجه التلفزيوني “8 الصبح” على قناة “دي أم سي” الفضائية اليوم الخميس.

وقد أتصل الإعلامي أثناء برنامجه التلفزيوني بالخطوط الساخنة للجنة استرداد أراضي الدولة والخط الساخن المخصص لاستقبال شكاوى الأدوية، ولم تشهد هذه الخطوط أي رد من قبل موظفي الخدمة، فيما كان الخط الساخن لوزارة التربية والتعليم “مرفوع مؤقتا من الخدمة”.

وقال الإعلامي ساخر: “يمكن الخط الساخن برد ولا حاجة؟؟”.

ومن الناحية الإيجابية، قام الإعلامي رامي رضوان بالاتصال بالخط الساخن لجهاز حماية المستهلك وقد ردت موظفة الخدمة على الاتصال.