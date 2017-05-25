تعرف على برنامج «إينرجي» في رمضان2017-05-25 11:48:38
أعلنت عايدة سعودي، مديرة محطة “إينرجي”، خريطة البرامج والمسلسلات النهائية للمحطة خلال شهر رمضان المبارك، والتي من أبرز مفاجآتها أدعية الشيخ مشاري راشد التي سيقدمها بشكل حصري يوميًا بعد آذان المغرب على تردد 92.1.
ويبدأ مستمعو «إينرجي» يومهم في الثامنة صباحًا مع البرنامج الصباحي “صوم بإينرجي” والذي سيقدمه باسم كميل وسارة المنذر من الأحد للخميس، بينما يحل أيمن وتار مذيعا على إينرجي خلال الشهر الكريم من خلال برنامج كوميدي ساخر باسم “مغلق للصيام”، يتناول فيه عادات المصريين في الشهر الكريم، ويذاع في تمام الثانية ظهرًا.
وعلى خطى ثلاثي أضواء المسرح، يقدم فريق MTMM الفوازير هذا العام، والتي ستحمل اسم “الحاجة أم الاختراع”، وستكون الفزورة على شكل أغنية جديدة كل يوم يقدمها الفريق، ويُعد راديو إينرجي هدايا مميزة للفائزين.
كما يخص الشيخ مشاري راشد راديو إينرجي بصوته خلال شهر رمضان بشكل حصري، من خلال تقديمه للدعاء اليومي بعد صلاة المغرب، بالإضافة لأدعية مصطفى عاطف بعد صلاة الظهر والعصر والعشاء.
وبعد نجاحه في تقديم عدد من البرامج الكوميدية مؤخرًا، ينضم المذيع والممثل خالد منصور إلى شقيقه وائل منصور في تقديم برنامج يومي، يغلب عليه الطابع الكوميدي باسم “خلينا أخوات أحسن” سيذاع في تمام الرابعة عصرًا.
ومن خلال برنامج “كأس إينرجي للدراما” يستطيع الجمهور التصويت لأفضل الأعمال الفنية في رمضان، وسيقوم كل من محمد طارق وفرح شيمي بالتصفية بين المسلسلات في نهاية الشهر، ليحصل المسلسل الفائز على كأس إينرجي للدراما”.
ومن البرامج المميزة على راديو إينرجي برنامج ” أنا ليا دعوة” والذي يكشف عن الدعوى التي يدعو بها النجوم ربهم قبل الإفطار، ومن أبرز ضيوف البرنامج الفنانة هند صبري، وسيذاع في الثانية عشر إلا ربع ظهرًا.
ولأن رمضان فرصة دائمة لإعادة ترتيب أولوياتك، فسيناقش الطبيب النفسي الشهير أحمد أبو الوفا كيفية إصلاح النفس مع المستمعين يوميًا في تمام الثانية عشر ظهرًا ببرنامجه “رمضان فرصة”.
ولن تتخلى إينرجي عن ربات البيوت، فستقدم نورا السادات برنامجًا يوميًا لطرق تحضير أكلات مبتكرة ولذيذة ومناسبة لأجواء الشهر الكريم، وسيذاع في الواحدة إلا الربع ظهرًا.
وكانت إينرجي قد أعلنت عن خريطة مسلسلاتها، والتي ستجمع فيها عمرو يوسف وكندة علوش لأول مرة بعد زواجهما في مسلسل باسم “توم وشيري”، المسلسل رومانسي كوميدي ويذاع في الخامسة والثلث عصرًا، أما مسلسل زينة ومحمود الليثي “كابتن فورشيحة ” سيذاع في تمام الثالثة عصرًا، ومسلسل النجم ماجد الكدواني وهبة مجدي “بريد جمعة” سيذاع في الرابعة إلى الثلث عصرًا.
وفي السهرة، يأتي برنامج “على المسرح” في العاشرة مساءً، والذي سيكون أول البرامج المذاعة من ستوديو داليدا، فستنفرد فيه مذيعات “إينرجي” الأربع ميرنا الهلباوي وسارة المنذر ورضوى العطار وفرح شيمي كل يوم بنجم شاب ليسألونه عن أمور تتعلق بالحب والنجاح والخوف والمرح، ومن أبرز ضيوف برنامج على المسرح الممثل أحمد فهمي ومحمود العسيلي ومحمد نور.
أما محبي الرياضة، فموعدهم مع هوبا وميرنا الهلباوي في برنامج “هوبا- هيلبو” للتحليل والتعليق على أهم الأحداث الرياضية إلى جانب استضافة بعض النجوم الرياضيين للحديث عن ذكرياتهم مع رمضان.
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