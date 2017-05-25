وصلت إلى ميناء سفاجا اليوم الخميس 3 سفن وعبارات على متنها ألفان و580 راكبا و74 شاحنة و 111 سيارة، فيما تغادره في وقت لاحق 3 سفن على متنها 147 راكبا و 118 شاحنة.

وقال المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر ملاك يوسف، في بيان اليوم، إن العبارة الرياض ستصل في وقت لاحق إلى ميناء الغردقة وعلى متنها ألف و183 راكبا من العمالة المصرية بدول الخليج و 36 سيارة.

وأضاف أن سفينتين ستصلان اليوم إلى ميناء نويبع وعلى متنهما 942 راكبا منهم 89 معتمرا فيما تغادر العبارة سينا وعلى متنها 28 راكبا و 19 برادا و 9 تريلات.