قال الفنان حسان العربي، أن غدا “الجمعة” هو آخر أيام عرض مسرحية “ميتين من الضحك” على مسرح ميامي.

وأضاف العربي – للنشرة الفنية بوكالة أنباء الشرق الأوسط – إن مسرح ميامى يستعد لعرض مسرحية “العسل عسل 2017” بداية من الخامس من شهر رمضان، ويتضمن العرض 3 أغان للمطرب والموسيقار التونسي المعروف لطفى بوشناق.

يذكر أن “ميتين من الضحك” هو عرض كوميدى من الطراز الأول، إضافة إلى تقديمه لبعض الاستعراضات والأغاني، أما “العسل عسل 2017” فهو استعراضي كوميدي غنائي، إعداد سمير العصفوري، أشعار بيرم التونسي، إخراج إميل شوقي، ويشارك في بطولته حسان العربي وهشام المليجي، فاطمة محمد على، أحمد زايد، وعدد من شباب المسرح.