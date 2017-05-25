صبا مبارك للأردن: كل عام وأنت بخير يا وطني

حرصت الفنانة صبا مبارك على المشاركة في احتفالات عيد الاستقلال الأردني وغردت من خلال حسابها على تويتر قائلة :” أردن أرض العزم... كل عام و انت بخير يا وطني”.

وكانت صبا مبارك انتهت من تصوير الجزء الجديد من مسلسل “حكايات بنات” والذي حقق نجاحا كبيرا بعد عرضه.