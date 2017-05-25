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صبا مبارك للأردن: كل عام وأنت بخير يا وطني
صبا مبارك

صبا مبارك للأردن: كل عام وأنت بخير يا وطني

2017-05-25 11:42:57

حرصت الفنانة صبا مبارك على المشاركة في احتفالات عيد الاستقلال الأردني وغردت من خلال حسابها على تويتر قائلة :” أردن أرض العزم... كل عام و انت بخير يا وطني”.

وكانت صبا مبارك انتهت من تصوير الجزء الجديد من مسلسل “حكايات بنات” والذي حقق نجاحا كبيرا بعد عرضه.

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