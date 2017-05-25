 Moheet on google
الخميس 25 مايو 2017 11:41 صباحاً
روابط سريعة
محافظ المنوفية يوافق على إقامة عدد من المشروعات الخدمية‎
هشام عبد الباسط محافظ المنوفيه

محافظ المنوفية يوافق على إقامة عدد من المشروعات الخدمية‎

2017-05-25 11:41:04
محيط: أ. ش. أ

وافق محافظ المنوفية الدكتور هشام عبد الباسط على إنشاء مجمع مصالح على أرض الوحدة المحلية بقرية شما مركز أشمون على مساحة 550 مترا مربعا وإقامة مدرستين ابتدائية وإعدادية بقرية البرانية على قطعة أرض مساحتها 22 قيراطا تبرعا من أهالي القرية.

كما وافق المحافظ على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 750 مترا مربعا بقرية جروان لإقامة عمارات سكنية عليها، وقطعة أرض أملاك دولة مساحتها 325 مترا مربعا بقرية كفر رماح لإقامة عمارة سكنية عليها.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3