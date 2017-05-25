محافظ المنوفية يوافق على إقامة عدد من المشروعات الخدمية‎

وافق محافظ المنوفية الدكتور هشام عبد الباسط على إنشاء مجمع مصالح على أرض الوحدة المحلية بقرية شما مركز أشمون على مساحة 550 مترا مربعا وإقامة مدرستين ابتدائية وإعدادية بقرية البرانية على قطعة أرض مساحتها 22 قيراطا تبرعا من أهالي القرية.

كما وافق المحافظ على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 750 مترا مربعا بقرية جروان لإقامة عمارات سكنية عليها، وقطعة أرض أملاك دولة مساحتها 325 مترا مربعا بقرية كفر رماح لإقامة عمارة سكنية عليها.