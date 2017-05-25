بعد انتقادها لظهورها في برنامج “رامز تحت الأرض”، كتبت الفنانة نادية الجندي عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي “إنستجرام”: “طبعًا إنتوا عارفين أنا برفض الظهور فى مثل هذه البرامج ولا أحبذ الظهور فيها ورامز جلال حاول يوقعنى طول السنوات الماضية لكن دون جدوى ومعرفش وحصل المقلب المرة دى وكانت عن طريق الإعلامى “نيشان” والذى عملت معاه حلقة قوية فى برنامج أنا والعسل، وهو الذى دعانى للتسجيل فى برنامج جديد سيقدم فى شهر رمضان بأبو ظبى وبعد التسجيل طلب منى الذهاب إلى الصحراء لتسجيل برومو للحلقة”.

وأضافت: “هناك تم عمل المقلب من #رامز_جلال وكنت معترضة جدًا فى الأول بعد المقلب وانفعلت وطالبت بإيقاف الحلقة وعدم عرضها ولكن بعد ما هديت من الصدمة فكرت لقيت إنها مغامرة جديدة علّيا وجمهورى عمره ما شافنى فى حاجة زى كده، فوافقت على عرضها وللحقيقة وشهادة حق العمل معمول على أعلى مستوى فى التكنيك والإبهار وهناك مجهود مبذول من جميع العاملين فيه، وبالنسبة لي هى مغامرة غريبة وجديدة فى حياتى لم أتعرض لها من قبل”.

واختتمت نجمة الجماهير كلمتها قائلة: “مع العلم تم تسجيل الحلقة فى بداية البرنامج وفى بداية تسجيل حلقاته قبل ما يثار حوله أى جدل الفترة الماضية وكل سنة وأنتم طيبين”.