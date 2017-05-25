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مصر تستقبل الشحنة الأولى لـ«النفط العراقي»
طارق الملا - وزيرالبترول

مصر تستقبل الشحنة الأولى لـ«النفط العراقي»

2017-05-25 11:42:40
كتب - أحمد فرهود

أعلن وزير البترول المصرية، طارق الملا، وصول أول شحنة من النفط العراقي، إلى القاهرة، حيث يجرى تكريرها الآن.

وكشف الملا، في تصريحات صحفية نقلتها فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الخميس، عن أنه جار الاتفاق على الشحنة الثانية، من الصفقة، والتي من المتوقع أن تصل قريباً.

يذكر أن الحكومة المصرية، وقعت اتفاقاً مع شركة “سومو” العراقية، لمدة عام، لاستيراد مليوني برميل، كل شهرين، وبمعدل 12 مليوناً في السنة، وبفترة تسهيلات تصل إلى 3 أشهر.

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