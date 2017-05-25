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إزالة التعديات على 820 فدانا ببرج العرب و305 أفدنة بأخميم الجديدة
الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية‎

إزالة التعديات على 820 فدانا ببرج العرب و305 أفدنة بأخميم الجديدة

2017-05-25 11:45:47
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قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن أجهزة المدن الجديدة تواصل حملات إزالة التعديات والمخالفات، على الأراضى بالمدن الجديدة، وذلك بالتعاون  مع  المحافظين، والقوات المسلحة والشرطة، موضحاً أن جهاز مدينة برج العرب الجديدة قام بإزالة التعديات على مساحة 820 فداناً، بخلاف 1880 فداناً تم إزالة التعديات عليها خلال الأيام الماضية، كما تمت إزالة التعديات على 305 أفدنة بمدينة أخميم الجديدة.
وأكد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، أنه تم تنفيذ 4 قرارات وزارية لإزالة التعديات والمبانى المخالفة بدون ترخيص، بجانب 5 حالات إزالة فورية داخل الكتلة السكنية بإجمالي مساحات 820 فداناً، وشملت المباني التى تمت إزالتها مخازن مواد بناء، ومستودعات، وورش بأنشطة مختلفة، ومنازل وأسوار، حيث تم الإخلاء وتنفيذ الإزالات بالكامل، مؤكداً أن ​الحملات مستمرة بشكل يومي حتى الانتهاء من إزالة جميع التعديات على أراضى المدينة.
ولفت المهندس حسام فتحي، رئيس جهاز تنمية مدينة أخميم الجديدة: تم إزالة التعديات الواقعة على مساحة ٣٠٥ أفدنة داخل كردون المدينة، بمشاركة جهاز المدينة، والجهات الأمنية، والقوات المسلحة، وشرطة التعمير.

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