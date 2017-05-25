أكد السفير أحمد حجاج، أمين عام مساعد منظمة الوحدة الأفريقية سابقًا، أن غينيا دولة مهمة في غرب أفريقيا، وتربطها أواصل صداقة وثيقة مع مصر، مؤكدًا أن مصر ساعدت غينيا عقب الاستقلال.

وقال حجاج، خلال مداخلة هاتفية على شاشة “إكسترا نيوز”، اليوم الخميس، إن غينيا من أكبر دول العالم في إنتاج الألومنيوم ومصر تستورد كمية كبيرة، وهناك عدد كبير من المدرسين والأطباء المصريين في غينيا، وهناك تشاور بين الأجهزة السياسية في البلدين، ويمكن زيادة التجارة بين البلدين أكثر مما هي عليها الآن.

ولفت إلى أن أهم الملفات التي سيتم مناقشتها بين الرئيس السيسي ونظيره الغيني ألفا كوندي، هي الملفات الاقتصادية، مؤكدًا أن الرئيس السيسي حريص على توطيد العلاقات مع الدول الأفريقية.