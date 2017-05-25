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سكاي نيوز: مقتل 4 شرطيين في عمليات إرهابية بسيناء
العريش - هجوم مسلح -استشهاد

سكاي نيوز: مقتل 4 شرطيين في عمليات إرهابية بسيناء

2017-05-25 11:35:05

قُتِل 4 عناصر من القوات الأمنية المصرية، صباح اليوم الخميس، في هجومين منفصلين بمحافظة شمال سيناء.

وقالت مصادر أمنية، أن الهجوم الأول أسفر عن مقتل “أمين شرطة برصاص متطرفين، كانوا يرصدون تحركاته أثناء تسوقه بمدينة العريش، قبل أن يلوذوا بالفرار”، وفقاً لشبكة “سكاي نيوز”.

وكشفت المصادر، عن أن 3 جنود من قوات الأمن بمدينة رفح، قتلوا جراء تفجير عبوة ناسفة في مدرعة أمنية، خلال تمشيطها لمنطقة أبو شنار على ساحل البحر.

ومنذ عزل الرئيس المنتمي للإخوان، محمد مرسي، في 2013، تصاعدت الهجمات التي يشنها مسلحون موالون لداعش، في محافظة شمال سيناء.

ويسعى الجيش المصري، للقضاء على المجموعات المسلحة في شمال سيناء، وأخطرها تنظيم “أنصار بيت المقدس”، الذي غير اسمه إلى “ولاية سيناء”، وأعلن ولاءه لتنظيم “داعش”.

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