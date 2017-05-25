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في رمضان.. نصائح هامة لمرضى السكر
مرض السكر

في رمضان.. نصائح هامة لمرضى السكر

2017-05-25 11:30:29
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أكدت الدكتورة علا خيرالله، رئيس وحدة الأمراض غير المعدية بوزارة الصحة، أن معدلات الإصابة بمرض “السكر” ليست مسئولية الصحة منفردة، بل تشاركها وزارات التعليم والشباب والرياضة والتعليم العالي.
وقالت في مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح”، المذاع على شاشة “إكسترا نيوز”، اليوم الخميس، إن وزارة التربية والتعليم عليها دور كبير جدًا لتغيير أساليب العادات السلبية السيئة التي يكبر عليها الطفل، حيث أنها لابد ألا تسمح ببيع الأغذية غير الصحية بالمدارس، وعدم السماح بالتدخين داخل الجامعات.
ونصحت رئيس وحدة الأمراض غير المعدية، مرضى السكري بالمتابعة مع طبيب قبل شهر رمضان لضبط السكر في الدم، كما نصحتهم بشرب سوائل كثيرة، مشددة على أهمية شرب أكثر من 5 أكواب عصير من دون سكر في اليوم.

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