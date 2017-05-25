تصدر المحكمة الإدارية العليا، اليوم الخميس، حكمها في الطعن المقدم من الحكومة على حكم بدل العدوى الصادر في 28 نوفمبر 2015، وكانت المحكمة قد حجزت القضية للحكم.

يذكر أن النقابة العامة للأطباء كانت قد دعت الأعضاء والصيادلة وأطباء الأسنان لحضور الجلسة.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكمًا بأحقية كل من “الأطباء -وأطباء الأسنان والصيادلة “، فى زيادة بدل العدوى الخاصة بهم من 19 جنيهًا إلى ألف جنيه شهريًا، وعقب صدور الحكم تم تشكيل لجنة لبحث آلية تنفيذه إلا أن اللجنة، والتى كانت مشكلة من ممثل رئاسة الوزراء ووزارتي الصحة والمالية هذا بالإضافة إلى أعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء، لم تحقق الغرض الذي شكلت من أجله، وتقدمت الحكومة بالطعن على الحكم .