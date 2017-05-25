صدر عن دار فضاءات للنشر والتوزيع- عمّان، كتاب ” الكتابة للمستقبل” الجزء الثاني للكاتبة السودانية آن الصافي، ويقع الكتاب في 178 صفحة من القطع الكبير.

(الكتابة للمستقبل) هو كتاب فكري ثقافي، يتميز بتفرده في الفكرة وأسلوب العرض وتنوعه في تناول مجالات الفنون والثقافة والأدب والعلم والعلوم الإنسانية مجملًا.

وحمل الغلاف الخلفي هذه الكلمة التي تتحدث عن الكتاب:

لنضع في ذهننا عملية قوى الإنسان العقلية ومهاراته في التفكير وكذلك ما صنعه من ذكاء اصطناعي ليحقق إنجازات جديدة ما كانت لتتحقق لولا تضافر العلوم وعمل الإنسان والآلة الذكية.

بعض الأوراق تتحدث عن خطورة الذكاء الاصطناعي وتأثيره على حياة الإنسان وإلغاء دوره حتى نجد صناعة القرار للآلة وليس للإنسان. ليس هذا فحسب بل ذهبت بعض الآراء لخطورة أن تحطم الآلة الذكية الإنسان وحياته من خلال أسلحة وآليات تلغي وجوده في حقول مختلفة.

ربما الإنسان ذو القوة الخارقة كـ(سوبرمان) الذي أتتنا به هوليود لا وجود له إلا في قصص الخيال العلمي وفنتازيا الحكايات، وأول من حدثنا عنه العقل المفكر نيتشة. والآن نجدنا أمام تفكير الإنسان الإبداعي والعلمي لتحقيق هذه الاسطورة إن جاز التعبير. التقنيات الذكية والآليات المستحدثة في خدمة الإنسان وتحقيق أحلامه تنتج لنا كل يوم ما يدهش عقولنا وتؤثر في تفكيرنا ومسارات الحياة بشكل مباشر أو غير مباشر.

المؤلفة روائية وشاعرة من السودان، مقيمة في مدينة أبو ظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، حاصلة على بكالوريوس هندسة كمبيوتر، إعلامية، محاضرة ومُدربة في مجال الإدارة والتنمية البشرية.

من خريجي أكاديمية الشعر بأبو ظبي، الدفعة الخامسة، وهي منسقة ثقافية في اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، فرع أبو ظبي، وعضو في مؤسسة بحر الثقافة بمدينة أبوظبي.

صدر لها: رواية (فُلك الغواية)، ورواية (جميل نادوند)، ورواية (توالي)، ورواية (قافية الراوي)، ورواية (كما روح)، و(الكتابة للمستقبل الجزء الأول) كتابات نقدية، ورواية (إنه هو)، بالإضافة إلى مجموعة قصصية قيد الطبع.