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الجيش السورى يسيطر على منطقة الباردة وجبل زقاقية وقرية البصيرى فى حمص
نظام الاسد ـ الجيش السوري ـ قصف ـ حلب

الجيش السورى يسيطر على منطقة الباردة وجبل زقاقية وقرية البصيرى فى حمص

2017-05-25 11:29:20
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أعلن الجيش السوري سيطرته على منطقة الباردة وجبل زقاقية وقرية البصيرى بريف حمص، وذلك وفق ما قالت وسائل إعلام فى خبر عاجل.

وفى وقت سابق، تمكنت وحدات من الجيش السورى، من استعادة السيطرة على منطقة سد القريتين وعدد من المرتفعات فى ريف حمص، وذلك بعد تكبيد مسلحى تنظيم ” داعش” الإرهابى خسائر فادحة فى الأفراد والعتاد.

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