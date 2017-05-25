غرفة القاهرة تشكل "غرفة عمليات" لمتابعة معارض " أهلا رمضان"2017-05-25 11:30:18
شكلت غرفة القاهرة التجارية، غرفة عمليات لمتابعة معارض سلع ” أهلا رمضان ” ومدى سير العمل بها .
وقال المهندس إبراهيم العربي نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة - في بيان اليوم - إن المتابعة مستمرة ويومية للوقوف على مدى سير العمل بالمعارض ، والاطمئنان على عرض كافة السلع بأسعار خاصة تقل عن مثيلاتها بالسوق الخارجي ،نظرا لتقليل حلقات التداول وعرض السلع من المنتج والمستورد مباشرة إلى للمستهلك .
ونوه العربي إلى حالة الاستقرار التي تسيطر على السوق مع دخول الشهر الكريم ؛نتيجة زيادة معروض السلع سواء في المنافذ الحكومية المختلفة المنتشرة على مستوى الجمهورية، أو معارض أهلا رمضان والسوق الحر ، وهو ما يزيد من المعروض وبالتالي يؤدي ذلك إلى الاستقرار .
وأشاد رئيس الغرفة بدور التجار الاجتماعي ، خاصة أنه دور ليس بغريب عليهم في الأيام العادية ، ومن الطبيعي أن يزداد في المناسبات مثل شهر رمضان المبارك ، وقال ( أتمنى أن يكون شهر الخير على مصرنا الغالية ) .
من جانبه قال على شكري نائب رئيس غرفة القاهرة ،إن معارض أهلا رمضان يشارك بها أكثر من 200 شركة لعرض السلع بأسعار التكلفة خلال فترة المعارض التي تستمر لمدة 10 أيام .
كما أكد أن حالة الركود التي يعيشها السوق منذ فترة في معظم الأنشطة التجارية ساهمت كثيرا في استقرار الأسعار بالسوق ،خاصة في ظل زيادة سعر الدولار في الفترة الأخيرة ، والتي ألقت بظلالها على معظم أسعار السلع ، وهو ما أدى إلى تراجع المبيعات ، و توقع نائب رئيس الغرفة استمرار حالة الاستقرار الحالية طوال الشهر الكريم، نظرا لزيادة معروض السلع مقابل قلة الطلب حتى الآن.
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