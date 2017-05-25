أفادت تقارير إعلامية إيطالية بأن نادي انتر ميلان توصل لاتفاق مع اللاعب دلبرت هنريكي مدافع نادي نيس الفرنسي لضمه في موسم الانتقالات الصيفية.

وذكر موقع (فورزا إيطاليا)، اليوم الخميس، أنه رغم الاتفاق مع اللاعب بشأن مطالبه الشخصية؛ إلا أنه من المنتظر أن يواجه ميلان مهمة شاقة لإقناع النادي الفرنسي بالتخلي عنه.

وذكرت شبكة (سكاي سبورت إيطاليا) أن إنتر يسعى لضم اللاعب البرازيلي بعد أن ظهر بمستوى متميز مع نيس منذ انتقاله لصفوفه من نادى فيتوريا دى جماراش مما جعله هدفا للعديد من الأندية الكبرى.

وواجه انتر موسما محبطا آخر خلال الموسم المنتهى ويسعى للقيام بعملية إعادة بناء شاملة من أجل العودة لمنصات التتويج في الموسم الجديد.