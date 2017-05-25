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بريطانيا..العثور على كمية من المتفجرات في منزل منفذ "مانشستر"
سلمان العبيدي إنتحاري مانشستر

بريطانيا..العثور على كمية من المتفجرات في منزل منفذ "مانشستر"

2017-05-25 11:22:47
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كشفت تحقيقات السلطات البريطانية، عن وجود ورشة لتصنيع العبوات الناسفة والمواد المتفجرة داخل منزل منفذ “تفجير مانشستر” المدعو “سليمان العبيدي”، وقالت شبكة “أيه بي سي” الإخبارية الأمريكية، إن السلطات البريطانية عثرت أيضًا على كمية من المتفجرات والمواد الكيميائية تكفي لصنع عدة قنابل.

وفي سياق التحقيقات والمشتبهين بهم في هجوم مانشستر، أوضحت الشرطة البريطانية، اعتقالها شخصا سابعا على خلفية التفجير الانتحاري الذي هز مدينة “مانشستر” الإنجليزية وذلك في أعقاب عمليات تفتيش لموقع في “نونيتون” وسط بريطانيا. وأشارت الشرطة البريطانية، في بيان، إلى أنه جرى حتى الآن اعتقال 6 رجال وامرأة بالتزامن مع التحقيق ولا يزالون رهن الاحتجاز للاستجواب، وفقا لما ذكرته قناة “روسيا اليوم” الإخبارية الروسية.

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