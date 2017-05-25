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خلال إزالة برج بـ«الديناميت».. إصابة رئيس قطاع «حماية النيل»
برج سكني مائل - عقار مائل

خلال إزالة برج بـ«الديناميت».. إصابة رئيس قطاع «حماية النيل»

2017-05-25 11:25:25

أصيب المهندس صلاح عز رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل بوزارة الري، اليوم، خلال حملة لإزالة برج بمدينة بنها بالنسف بالديناميت، بقرية بطا بمدينة بنها.

وقال بيان لوزارة الري، إنه في إطار قيام الوزارة بدورها في إزالة التعديات على نهر النيل في مختلف انحاء الجمهورية، وأثناء قيام قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه بمتابعة تنفيذ تفجير لإزالة برج مكون من 12 دور بقرية بطا بمدينة بنها، أصيب المهندس صلاح عز رئيس قطاع حماية النيل جراء تناثر بعض الأحجار الناتجة من الانفجار، وتم نقله إلى المستشفى لإجراء الفحوصات والإسعافات اللازمة.

وتمنت الوزارة لرئيس القطاع الشفاء العاجل، وأثنت على كل المجهودات التي يقوم بها القطاع في سبيل تنفيذ جميع الإزالات في إطار الحملة القومية لحماية نهر النيل من التعديات.

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