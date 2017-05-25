اتفق رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، مع مدير الوكالة بأوروبا والشرق الأوسط أونو كينتا، على نقاط الحوار المشتركة بين الوزارة والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) “الجايكا”، وتوثيقها، بشأن إجراءات القرض لدعم المدارس المصرية اليابانية.

وشهد مراسم توقيع البروتوكول، اليوم الخميس، الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي السابق ومستشار الجايكا، والدكتور رضا أبو سريع المشرف على مشاريع تطوير التعليم بالوزارة، وعمرو مصطفى مدير وحدة إدارة مشروع المدارس المصرية اليابانية.

ويهدف البرتوكول إلى تحديث البنود الخاصة باجتماعات الرؤية المستقبلية للمدارس المصرية اليابانية، بالإضافة إلى تحديث التعريف الخاص بها من حيث (الفلسفة التعليمية لها، والمبدأ التعليمي لإنشاء هذه المدارس، ونوعها، والمنهج الذي سيضاف إليه بعض أنشطة توكاتسو، والتقويم المدرسي لتلاميذها، وخطط المتابعة).