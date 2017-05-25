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شاهد.. نصر سالم: تصريحات البشير تهدم ولا تبني
اللواء نصر سالم

شاهد.. نصر سالم: تصريحات البشير تهدم ولا تبني

2017-05-25 11:27:39
متابعات

أكد اللواء نصر سالم، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أنه لا توجد مبررات لتصريحات الرئيس السوداني عمر البشير، في الوقت الحالي، قائلًا إنها تهدم ولا تبني، وإن مصر هي الدولة الأولى التي تقف بجوار السودان، وتدعمه في كل الظروف الصعبة.
وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباحك عندنا”، المذاع على شاشة “المحور”، اليوم الخميس، إن تصريحات أمير قطر حول الدول العربية ليست جديدة، وأن قيادة قطر الحالية لا يمكن التنسيق أو التعاون معها بواسطة أي من الدول العربية، متابعًا: “تميم عميل وعدو، وقطر لا أمان لها في المنطقة العربية وتخدم أجندات خارجية”.

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