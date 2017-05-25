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مصر للطيران توقع اتفاقية مشاركة بالرمز مع الخطوط الجوية الكينية
صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران

مصر للطيران توقع اتفاقية مشاركة بالرمز مع الخطوط الجوية الكينية

2017-05-25 11:34:21
ا ش ا

قال صفوت مسلم رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران إن الشركة وقعت اتفاقية مشاركة بالرمز مع الخطوط الجوية الكينية يبدأ تفعيلها اعتبارا من مطلع يونيو القادم، يُسمح بمقتضاها لعملاء الشركتين الحجز على نقاط كل منهما، في إطار تعزيز شبكة خطوط مصر للطيران داخل القارة الإفريقية كونها أول شركة طيران أنشئت في إفريقيا والشرق الأوسط وبما يخدم توجهات الدولة المصرية لتعزيز أواصر التعاون مع شعوب القارة السمراء.

وقال الطيار شريف عزت رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية - في بيان اليوم الخميس - إنه بموجب تلك الاتفاقية التي بدأ فتح الحجز عليها اعتبارا من ٢٢ الحالي يمكن للعملاء الحجز من خلال مصر للطيران للسفر على رحلات الخطوط الكينية المتجهة من نيروبي إلى كل من مومباسا وهراري ودار السلام ولوساكا والعكس، كما يمكن لعملاء الخطوط الجوية الكينية الحجز على رحلات مصر للطيران من القاهرة إلى كل من نيروبي والخرطوم وعنتيبي وإسطنبول والعكس.

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