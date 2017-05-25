أعلنت قناة “الشارقة” الرياضية” الإماراتية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، اليوم، الخميس، أن محافظة “الإسكندرية” ستستضيف المباراة المرتقبة التى تجمع بين فريقى الجزيرة والوحدة فى بطولة كأس السوبر الإماراتى.

ويشارك الجزيرة فى المباراة المحدد لها سبتمبر المقبل، باعتباره بطلاً لمسابقة الدورى الإماراتى، فيما يشارك الوحدة فى اللقاء باعتباره بطلاً لمسابقة كأس رئيس الدولة، وستكون هذه المرة الثانية على التوالى التى تستضيف فيها مصر، مباراة كأس السوبر الإماراتى، بعدما سبق وأن استضاف ملعب “الدفاع الجوى” الصيف الماضى مباراة الأهلى والجزيرة.

جدير بالذكر، أن نادي الوحدة يستعد لمواجهة الأهلى المصرى والفيصلى الأردنى ونصر حسين داى الجزائرى، ضمن منافسات المجموعة الأولى فى البطولة العربية التى تستضيفها مصر خلال شهرى يوليو وأغسطس المقبلين.