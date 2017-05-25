حضر منذ قليل المحامي خالد على إلى دار القضاء العالي لحضور جلسة طعن الناشط السياسى، أحمد دومة، أمام محكمة النقض على حكم حبسه 3 سنوات فى قضية إهانة القضاء.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، قضت بحبس الناشط السياسى أحمد دومة، 3 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه، لإهانته للمستشار محمد ناجى شحاتة.

يذكر أن نيابة الدقي، قررت أمس “الأربعاء”، إحالة المحامي خالد علي، لمحاكمة عاجلة أمام محكمة الجنح، في واقعة اتهامه بـ “فعل فاضح” بعد رفع يديه بإشارة “المسيئة” عقب حكم “تيران وصنافير”، وتحدد يوم 29 مايو لأولى جلسات محاكمته، وتقرر إخلاء سبيله بكفالة 1000 جنيه، على ذمة القضية.