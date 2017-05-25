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وزير النفط العراقي: تمديد خفض الإنتاج 9 أشهر هو الخيار الأمثل
وزير النفط العراقي جبار على اللعيبي‎

وزير النفط العراقي: تمديد خفض الإنتاج 9 أشهر هو الخيار الأمثل

2017-05-25 11:20:28
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قال وزير النفط العراقي جبار علي اللعيبي اليوم الخميس إن تمديد خفض المعروض الحالي الذي تقوده أوبك لتسعة أشهر هو الخيار الأمثل لاستعادة التوازن بسوق الخام.

وأضاف الوزير أن هناك مقترحا آخر بتمديد الاتفاق تسعة أشهر مع تعميق التخفيضات.

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