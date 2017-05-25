 Moheet on google
الخميس 25 مايو 2017 11:53 صباحاً
روابط سريعة
ترحيب أممي بإعلان وقف إطلاق النار في جنوب السودان
البشير وسلفاكير يتفقان على تسريع إنشاء منطقة عازلة على حدود بلديهما‎

ترحيب أممي بإعلان وقف إطلاق النار في جنوب السودان

2017-05-25 11:17:38
متابعات

رحب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في جنوب السودان ورئيس بعثة “أونميس” ديفيد شيرر بإعلان رئيس جنوب السودان سلفا كير وقف إطلاق النار من جانب واحد وإطلاق الحوار الوطني.
وجاء ذلك في كلمته التي ألقاها اليوم الخميس، في مجلس الأمن الدولي والذي عقد جلسة حول جنوب السودان، وذلك عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.
وجدد شيرر تأكيده على أهمية أن يوحد مجلس الأمن استراتيجية مشتركة لدفع العملية السياسية قدماً، مشيراً إلى أن وحدة الهدف سترسل أفضل إشارة إلى القادة السياسيين في جنوب السودان للتركيز أولاً وقبل كل شئ على محنة مواطنيهم.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3