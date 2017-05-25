رحب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في جنوب السودان ورئيس بعثة “أونميس” ديفيد شيرر بإعلان رئيس جنوب السودان سلفا كير وقف إطلاق النار من جانب واحد وإطلاق الحوار الوطني.

وجاء ذلك في كلمته التي ألقاها اليوم الخميس، في مجلس الأمن الدولي والذي عقد جلسة حول جنوب السودان، وذلك عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.

وجدد شيرر تأكيده على أهمية أن يوحد مجلس الأمن استراتيجية مشتركة لدفع العملية السياسية قدماً، مشيراً إلى أن وحدة الهدف سترسل أفضل إشارة إلى القادة السياسيين في جنوب السودان للتركيز أولاً وقبل كل شئ على محنة مواطنيهم.