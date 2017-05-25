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الخوخ يسجل 5 جنيهات للكيلو.. ننشر أسعار الفاكهة والخضروات اليوم
الخوخ

الخوخ يسجل 5 جنيهات للكيلو.. ننشر أسعار الفاكهة والخضروات اليوم

2017-05-25 11:16:07
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سجلت أسعار الخضراوات، اليوم أسعارا جديدة حيث بلغت الطماطم 5 جنيهات للكيلو، والبصل 3.5 جنيه، والباذنجان 3 جنيهات، والفلفل البلدي يبلغ 4.25 جنيه للكيلو، والفلفل الألوان 20 جنيها، البطاطس 4 جنيهات، الملوخية 8 جنيهات، الجزر 4 جنيهات”.
أما أسعار الفاكهة بحسب برنامج “8 الصبح”، المذاع على شاشة دي إم سي، فسجل البرتقال 6 جنيهات للكيلو، والموز 10 جنيهات للكيلو، والخوخ 5 جنيهات للكيلو، والأناناس 7 جنيهات”.
أما أسعار السلع الرمضانية فكانت “كيلو جوز هند 60 جنيهات، كيلو زبيب 26 جنيهات، قمر الدين 400 جرام 17 جنيهات، كيلو أراسيا 80 جنيها، كيلو بندق مقشر 180 جنيها، كيلو لوز مقشر 210 جنيها، كيلو بندق 120 جنيها، كيلو بلح 21 جنيها”.



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