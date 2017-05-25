استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، بقصر الاتحادية، الرئيس الغيني ألفا كوندي، الذي يقوم بزيارة رسمية للقاهرة.

وعزفت الموسيقى العسكرية، السلام الوطني لكل من غينيا ومصر.

واستعرض الرئيسان عبدالفتاح السيسي وألفا كوندي حرس الشرف الذي اصطف لتحيتهما.

وصافح رئيس جمهورية غينيا ألفا كوندي، عدداً من الوزراء وكبار المسئولين في الدولة.

ومن المقرر، أن يتحدث الرئيس ونظيره الغيني، إلى وسائل الإعلام، عقب انتهاء مباحثاتهما، بحضور السفراء الأفارقة المعتمدين في القاهرة، بمناسبة الاحتفال بيوم أفريقيا.

كما يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، الخميس، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، الاحتفال بيوم أفريقيا، الذي يوافق ذكرى تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية في 25 مايو 1963، والتي تحولت فيما بعد إلى الاتحاد الأفريقي في 26 مايو 2001، بحضور السفراء الأفارقة المعتمدين في القاهرة.