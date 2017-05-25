وعد المطرب السورى ساموزين جماهيره ومتابعيه بإطلاق أغنية جديدة خاصة بنادى الزمالك، شهر سبتمبر المقبل .

وكتب ساموزين عبر حسابه بموقع التدوينات الصغيرة “تويتر” : ” طيب وعد منى أغنية لنادى الزمالك شهر ٩ بعد الصيف بإذن الله”.

ويعرض للفنان ساموزين حاليا مسلسل “طعم الحياة”، والذى يجسد ما يقرب من 20 شخصية طوال حلقات العمل، أشهرها شخصية “عبده الفتوة” التى أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعى من قبل عرضها.

والمسلسل من تأليف أحمد صبحى، وإنتاج ممدوح شاهين، وإخراج عبد العزيز حشاد، ويشارك فى بطولته بجوار سامو زين الفنانة علا غانم، وأحمد هارون، وعدد آخر من النجوم.