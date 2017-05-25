استشهد أمين شرطة برصاص مسلحين مجهولين في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء وتم نقل الجثمان إلى المستشفى.

وكانت الأجهزة الأمنية في شمال سيناء قد تلقت إخطارا اليوم /الخميس/ باستشهاد أمين الشرطة سالم محمد سالم (38 عاما) إثر إصابته بطلق ناري من مسلحين مجهولين أثناء وجوده في شارع علي بن أبي طالب بدائرة قسم شرطة رابع العريش.

وتم نقل الجثمان إلى مستشفى العريش العسكري وأخطرت الجهات المعنية للتحقيق، وتقوم قوات الشرطة بتمشيط المنطقة للبحث عن المتورطين في الحادث.