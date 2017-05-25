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بحث: النوم لمدة أقل أو أكثر من 7 ساعات يوميا يزيد خطر الإصابة بسرطان الرئة والخرف
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بحث: النوم لمدة أقل أو أكثر من 7 ساعات يوميا يزيد خطر الإصابة بسرطان الرئة والخرف

2017-05-25 10:19:00

كشف بحث جديد أن النوم لمدة تقل عن أو تزيد على سبع ساعات أو سبع ساعات ونصف تزيد من مخاطر الاصابة بسرطان الرئة والخرف.

وقال الباحثون – وفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية - إن غلق العينين لفترة قليلة للغاية أو كثيرة جدا يعتقد أنه من أسباب اضطراب “هرمون النوم” والذي يتسبب في نمو الأورام.

وأضاف الخبراء إن عدم النوم يرتبط بارتفاع مستويات النحاس في الدم مما يزيد من خطر الاصابة بالسرطان.

وبحسب الدراسة فإن الارق في نومنا ليلا يرفع من مخاطر الاصابة بالخرف بواقع مرة ونصف.

وأشار الخبراء –في جامعة شرق فنلندا- إلى أن السبب في ذلك ربما يرجع إلى تراكم بروتين معين يقلل من المنطقة المرتبطة بالذاكرة في المخ ويحول دون تجديد خلايا المخ.

كما رصد الخبراء ارتباطا بين ارتفاع مستويات النحاس في الدم وانخفاض فترة النوم بحسب الدراسة. وأوضحوا أن ارتفاع نسبة النحاس تزيد من خطر الاصابة بالسرطان.

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