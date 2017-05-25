في دراسة حديثة من نوعها قامت عالمة النفس الفرنسية ناتاليا كيربشنكو في جامعة “باريس”، بتتبع حالة حديث الولادة لمعرفة قدرات هذا المولود التى حيرت العديد من العلماء وذلك من الناحية النفسية.

وقد لجأت عالمة النفس الفرنسية فى بحثها إلى استخدام أشعة ثلاثية الأبعاد، حيث اكتشفت أن الجنين فى بطن أمه يقوم بالتثاؤب وعدد مرات هذا التثاؤب يكون وفقا لعمره.

كما كشفت قدراته المكتسبة من الأم والغريزية وعلاقة الجنين بأمه والاختلاف بين الذكر والأنثى، كما تأمل الباحثة كشف العيوب التى تطرأ على نمو الجنين.