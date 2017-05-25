يشهد محيط مقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة “الاتحادية”، تكثيفًا أمنيًا، اليوم الخميس، استعدادًا لوصول “ألفا كوندي” رئيس جمهورية غينيا، للقاء نظيره عبدالفتاح السيسي.

وانتشرت قوات الشرطة بالملابس الرسمية والمدنية، ونصبت المتاريس الحديدية، والإشارات المرورية في جميع الشوارع المؤدية إلى بوابات القصر الرئاسي.

كما تم رفع جميع سيارات الانتظار عن طريق إدارة مرور القاهرة، والكشف عن المفرقعات بواسطة الأجهزة الحديثة والكلاب البوليسية.

وتشهد المنطقة انتشارًا مكثفًا من قوات الحرس الجمهوري، وتم منع مرور الدراجات البخارية بجوار أسوار القصر أو الشوارع الجانبية، وانتظمت الخدمات التأمينية، وتم تمشيط المنطقة باستخدام الكلاب البوليسية وأجهزة الكشف عن المفرقعات.

ومن المقرر، أن تشهد القمة “المصرية - الغينية” بحث تعزيز التعاون الثنائي في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، واستعراض مختلف القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خصوصًا مكافحة التنظيمات الإرهابية.