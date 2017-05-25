بعد إطلاق الإصدار الجديد لشبكة ساهم http://www.sahem.org، كأول شبكة تواصل اجتماعي باللغة العربية والمخصصة لعمل الخير ونشر الإيجابية وتنمية المجتمع–تستعد الشبكة حاليا لإطلاق عدة خدمات جديده بمناسبة شهر رمضان الكريم.

وتشمل الخدمات تغيير في التصميم والشكل ليتماشا مع تقاليد الشهر الكريم ، لتكون اول شبكة تواصل اجتماعى تتزين بزينة رمضان ، كما يشمل التغيير إضافة عدد من الخلفيات الملونة تمكن مستخدمي الموقع من تحويل منشوراتهم لبطاقات ملونة لاستخدامها للتهنئة على مختلف شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى.

وعن هذه المناسبة ، أكدت المهندسة اية محمود ، من فريق المبرمجين بالشركة أن هذه التغييرات لن تكون قاصرة فقط على شهر رمضان الكريم، ففي كل مناسبة مصرية سيتم تغيير شكل الموقع ليتماشا مع كل مناسبة، و أضافت قائلة : “ساهم شبكة تواصل اجتماعي تهدف إلى عمل الخير ونشر الإيجابية وتنمية المجتمع وأيضا للتأكيد على الهوية المصرية ودعم كل ما يوحد المجتمع” .

وعن الخدمات الأخرى التي ستقدمها الشبكة خلال شهر رمضان، أكدت أنه جارى تحميل العديد من الحملات الخيرية للجمعيات و المؤسسات الأهلية في مجالات الإطعام و الصحة و التعليم و البنية التحتية والانسانيات.،ومن خلال “ساهم” يمكن التبرع مع ضمان وصول التبرعات مباشرة للجمعيات و المؤسسات بدون اى رسوم ، ويتمثل دور الشبكة فقط في إيصال المتبرع لصفحة البنك أو طرق الدفع الأخرى التابعة للمؤسسة أو الجمعية.

وأشارت : “بالإضافة لحملات التبرع، قمنا بعده حملات مناسبة للشهر الكريم مثل “خريطة ميديا الخير في رمضان” و هي صفحة معنية بتجميع مواعيد البرامج الدينية والإيجابية خلال شهر رمضان كما سنطلق صفحة متخصصة لتوثيق مظاهر الأحتفال بشهر رمضان ، علاوة على نشر كل موضوعات الخير وبث روح الإيجابية عن كافة مناحي الحياة سواء التغذية والرياضة والفنون والقراءة أو مساعده الغير ودعم المحتاجين.

يذكر أن ساهم قد شارك في اصداراته السابقة في عدة حملات ناجحة في الفترة السابقة مثل ” حملة دعم السياحة المصرية” و حملة “بحبك يا امى” و مشروع “دوائر الخير” خلال شهر رمضان الماضى الذى لاقى نجاحا كبيرا، كما نجح الموقع في جذب الكثيرين من محبى عمل الخير والتنمية ويستعد للإنطلاق إقليميا بعد تطبيق الفكرة ونجاحها في مصر.