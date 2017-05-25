أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في مركز البحوث الزراعية، فعاليات الحملة القومية للنهوض بمحصول الذرة الشامية، والمقرر تنفيذها في 14 محافظة على مستوى الجمهورية.

وشارك في الاجتماع الأول للحملة، والذي ترأسه الدكتور محمود مدني رئيس مركز البحوث الزراعية، المشرفون العلميون للحملة، وعدد من الخبراء والباحثين بمركز البحوث الزراعية، والجامعات والمراكز البحثية المختلفة، حيث تم استعراض الأهداف المرجوة للحملة هذا العام.

من جانبه، قال الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي – في تصريحات صحفية — إن استراتيجية النهوض بمحصول الذرة الشامية هذا العام تشمل التوسع في مناطق زراعة المحصول ، لتشمل منطقة سيوة بمطروح، وتوشكى والعوينات، وأسوان، حيث تستهدف زراعة مليون ونصف المليون فدان من المحصول هذا الموسم، بما يسهم بشكل كبير في الحد من عمليات استيرادها من الخارج، وتوفير العملة الصعبة للبلاد، وفي الوقت نفسه زيادة دخل المزارعين من خلال زيادة الإنتاجية للمحصول، وكذلك توفير الأعلاف للماشية للمساهمة في تنمية الثروة الحيوانية في مصر.

بدوره، أكد الدكتور محمود مدني رئيس مركز البحوث الزراعية أن الحملة القومية للذرة الشامية هذا العام، تستهدف توعية المزارعين بمختلف محافظات الجمهورية بالأساليب والنظم والممارسات العلمية السلمية في الزراعة ومواعيدها المناسبة، كذلك اختيار الأصناف الجيدة ذات الإنتاجية العالية، واختيار الأصناف التي تتناسب مع كل منطقة، فضلا عن الطرق السليمة للمكافحة، وذلك من خلال تنظيم عدد من الندوات والزيارات الحقلية، والمرور على المزارعين بالجمعيات الزراعية والحقول والتجمعات المختلفة في كافة المحافظات التي تشملها الحملة.