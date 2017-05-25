نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس القرار رقم ٥٢٨ لسنة ٢٠١٦ والذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بالموافقة علي اتفاق قرض بمبلغ ٤٠ مليون دولار أمريكي بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية “أوفيد” والموقع في القاهرة بتاريخ ٢٥-٧-٢٠١٦ بشأن مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية (المرحلة الثانية).

كما أصدر الرئيس السيسي القرار رقم ٣١٢ لسنة ٢٠١٧ باعتبار مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحي بأبيس الأولي بناحية خورشيد قسم المنتزه بمحافظة الأسكندرية من أعمال المنفعة العامة.

وأصدر الرئيس القرار رقم ٣١٣ لسنة ٢٠١٧ باعتبار مشروع إقامة محطة معالجة الصرف الصحي بأبيس الأولي بناحية خورشيد قسم المنتزه بمحافظة الأسكندرية من أعمال المنفعة العامة.

كما أصدر القرار رقم ٢١٥ لسنة ٢٠١٧ بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة ٠٩ر٥ فدان ، المملوكة للدولة ملكية خاصة، الكائنة بقرية الصحوة مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد ، لاستخدامها في إقامة مركز شباب وملاعب عليها.