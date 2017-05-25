تقرير: أقل من نصف المراهقين البريطانيين يتناولون الفاكهة والخضروات يوميا

كشف تقرير جديد أن أقل من 50 بالمائة من المراهقين بالمملكة المتحدة يتناولون الفاكهة والخضروات يوميا.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية فإن هذه النتائج وردت في تقرير دولي لمنظمة الصحة العالمية والذي بحث السلوك المتعلق بصحة المراهقين منذ عام 2002 وحتى 2014.

وقال الدكتور جو اينشلي مساعد مدير وحدة أبحاث صحة الأطفال والمراهقين بجامعة سانت أندروز إنهم “كلما تقدموا في السن، يصبح الشباب أقل تناولا للفاكهة والخضروات حيث أن أقل من نصف المراهقين بالمملكة المتحدة يتناولون الفاكهة والخضروات”.

وأضاف أن “ذلك يشير إلى أنهم يحصلون على قدر أكبر من الاستقلال والحكم بشأن سلوكهم في تناول الطعام، إن المراهقين أقل إقبالا على القيام باختيارات صحية”.

كما أشار التقرير إلى أن نسبة تناول السكريات والحلوى بين المراهقين ببريطانيا يوميا تصل إلى الثلث يوميا.