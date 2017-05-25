تسلم وفد من شركة مصر للطيران اليوم الخميس الطائرة الرابعة من صفقة الـ 9 طائرات البوينج الجديدة والتى تكلفت 864 مليون دولار من مقر شركة بوينج العالمية بمدينة سياتل الأمريكية تمهيدا للعودة بها إلى مصر خلال الساعات القادمة وإنضمامها لأسطول الشركة.

صرحت مصادر مطلعة بمصر للطيران : تم قبل إستلام الطائرة إختبار أجهزتها بشكل كامل كما تم إعتمادها فى سلطة الطيران الفيدرالى الأمريكى وتم البدء فى تسجيلها فى سلطة الطيران المدنى المصرى بحروف تسجيل SU-GEI ويتم حاليا إعدادها للإقلاع من سياتل إلى القاهرة عبر مطار كفلافيك بأيسلندا فى رحلة طيران تستغرق حوالى 12 ساعة لتنضم لأسطول “مصر للطيران” لتصبح الطائرة رقم 64 فى التشغيل الفعلى فى الأسطول بعد تنفيذ خطة إحلال وتجديد وخروج عدد من الطرازت من الخدمة، ليصبح متوسط عمر الأسطول حوالى 6 سنوات تقريبًا، من أحدث أساطيل شركات الطيران فى المنطقة”.

وأضافت : إن هذه الطائرة بحروف تسجيل وهى رقم 24 من هذا الطراز، الذى يعد الأكثر رواجًا ومبيعًا في عائلة بوينج 737 من الجيل الجديد، حيث يعد هذا الطراز الاختيار الأول لكبريات شركات الطيران العالمية، والتي تستعين به لقدرته على الوصول إلى جميع النقاط في العديد من الأسواق حول العالم من خلال تشغيله على خطوط متوسطة المدى، لما يتميز به هذا الطراز من قلة استهلاكه للوقود.

كانت مصر للطيران قد أعلنت عن إستراتيجيتها التى تمضى فيها قدما حاليا وتستهدف تعزيزوتحديث أسطولها بأحدث الطرازات التى تتناسب مع تشغيلها لرحلات متوسطة وطويلة المدى إلى نقاط متعددة بشبكة خطوطها، وهو ما سيسهم في تدعيم تلك الوجهات وربط المدن المصرية بالعواصم والنقاط الدولية والإقليمية.

يذكر أن مصر للطيران كانت قد أعلنت عن تجديد تعــاونها مع شركة بوينج العــالمية خلال فـعاليات مــعرض فــارنبورو الجوى 2016 لشراء تسع طــائرات من أحــدث طرازات البوينج وأكثرها مبيعا وهــي الـ 800-737 بقيمة تقدر بنحو 864 مليون دولار بتمويل 8 طائرات من شركة دبي لصناعات الطيران Dubai Aerospace Enterprise (DAE) Ltd، والتي يقع مقرها بدبي، الإمارات.