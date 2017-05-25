أظهرت دراسة برازيلية حديثة أن تناول أقراص فيتامين “د” يمكن أن يساعد على التكيف مع مشكلتي آلام الظهر المزمنة والتهاب المفاصل.

وقال الباحثون إن مكملات فيتامين “د” بإمكانها المساعدة في التخفيف من الكثير من الأعراض المزعجة المرتبطة بآلام الظهر المزمنة والتهاب المفاصل.

و عزا الباحثون ذلك، وفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إلى قدرة فيتامين “د” الذي تكونه أشعة الشمس ويتواجد في الأسماك الزيتية على معالجة الالتهابات التي تكون استجابة مناعية للجسم تجاه المرض

وتطلق بروتينات تجعل الإنسان اكثر حساسية للألم وتجعله يستمر لفترة أطول.

ويرى الباحثون ضرورة أن يصاحب النوم الجيد تناول أقراص فيتامين “د” من أجل التحكم في الأمراض التي تصاحبها آلام شديدة.

ويوصي الأطباء بالفعل بهذا الفيتامين للسيدات الحوامل وذكرت دراسات انه يعمل على أبعاد شبح الخرف ومرض التصلب المتعدد، وقد دعا بعض الخبراء إلى إضافته بشكل روتيني للطعام للوقاية من نزلات البرد المزمنة.