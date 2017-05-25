يبحث الملايين من الأشخاص حول العالم على رحلة مريحة اثناء استقلالهم لسيارات الأجرة، وتعد تجربة استقلال التاكسي من التجارب الممتعة– وأفضل بكثير للحفاظ على البيئة – وفي عام 2013، عندما قامت شركة متخصصة في سيارات الأجرة في اليابان بإستبدال اسطولها المكون من سيارات الأجرة التقليدية بسيارات نيسان Leaf الكهربائية خالية من العوادم كانت الخطوة الاولي نحو ثورة سيارات الأجرة الكهربائية.

ومنذ ذلك الوقت، قامت شركات سيارات الأجرة في مختلف دول العالم مثل اسبانيا، وهولندا، والمجر، وبريطانيا، والأردن، والمكسيك، وبولندا بتغير اسطول سياراتهم الي سيارات نيسان Leaf الكهربائية، حتى وصلنا الي ان سيارات نيسان الأجرة من طرازي Leaf وe-NV200 أصبحت متاحة تحت الطلب في 113 مدينة في 26 دولة في خمس من قارات العالم.

وتعد السيارات الكهربائية بمثابة الحل الأمثل لشركات سيارات الأجرة نظراً للمميزات التي تتمتع بها، ومنها الحد من الإنبعاثات و التوفير في استخدامها بشكل رائع حتى في أعمال الصيانة التى تعتبر زهيدة الثمن إضافة الى استمتاع الركاب برحلات هادئة ومريحة – والعديد من المزايا الاخرى لسيارات الأجرة الكهربائية.

وتمثل سيارات نيسان الأجرة أفضل الاختيارات المتاحة بفضل نتائج ادائها القوي و انعدام الانبعاثات التي تساعد فى الحفاظ على البيئة فضلا عن توفيرها للتكاليف لتقدم نيسان رؤية متكاملة للتنقل الذكي للعملاء ولسائقي سيارات الأجرة في جميع أنحاء العالم، والتي تتمحور حول كيفية قيادة هذه السيارات وتزويدها بالطاقة ودمجها تدريجياً في المجتمع.

