كشفت دراسة جديدة أن النساء أكثر تأثرا باضطرابات النوم مقارنة بالرجال.

وبحسب الدراسة، التي نقلتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن السيدات أكثر عرضة للمعاناة من أعراض الاكتئاب والإجهاد بسبب عدم النوم مقارنة بالجنس الآخر.

كما أشار البحث إلى أن السيدات يعانين من انتشار انخفاض نسبة التركيز فضلا عن مشكلات في الذاكرة بسبب الحرمان من النوم.

في الوقت ذاته، كشفت الدراسة عن ارتفاع نسب الشخير بين الرجال مما يجبر شريكاتهم على النوم في غرف مختلفة.

من جانبه، قال الدكتور جون مالوف مؤسس عيادة “سليب جي بي” في كوينزلاند والتي أجرت الدراسة “لقد وجدنا أن الاناث أكثر عرضة للمعاناة من اضطرابات النوم المرتبطة بالنعاس أثناء النهار”.

وأضاف أن السيدات أكثر عرضة أيضا للمعاناة أكثر من تأثير الشعور بأعراض هذه الاضطرابات.