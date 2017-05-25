أعلن نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، الدكتور أحمد الجيوشي، أنه يتفقد اليوم، لجان مدرسة الزاوية الحمراء، لتفقد سير الامتحانات ، تلك اللجنة التي وجد بها الجيوشي أمس تليفونات محمولة مع الطلاب داخل اللجان بالمخالفة للتعليمات.

وقال الجيوشي، في رسالة كتبها عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: لكل رؤساء اللجان ، من يضبط تليفون محمول مع الطلاب في لجنته ، لن أتواني عن تحويله لمحاكمة تأديبية بعد التحقيق معه.

وأضاف الجيوشي قائلًا: شاومينج ترك الثانوية العامة والتفت للدبلومات ، ولذلك لا يوجد أمامي بديل ، فإما انضباط اللجان او التحويل للمحاكمة التأديبية لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين.

وكان اللواء محمد الحلواني رئيس قطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم ، قد أرسل أمس خطابا رسميا للمديريات التعليمية ، شدد خلاله على جميع رؤساء لجان سير امتحانات الدبلومات الفنية ، بختم ورقة الأسئلة قبل توزيعها على الطلاب ثلاثة أختام في أعلى ومنتصف وأسفل الورقة.

كما شدد الخطاب على ضرورة التنبيه على الملاحظين بكتابة رقم اللجنة الداخلي بجوار الأختام على ورقة الأسئلة ، مع كتابة كل طالب اسمه ورقم جلوسه على ورقة الأسئلة.

يأتي ذلك حرصًا على قطاع التعليم الفني على سلامة اعمال امتحانات الدبلومات الفنية ومنعا للغش، وحرصا على شفافية الامتحانات وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب