كشفت دراسة امريكية حديثة عن أن مرضى سرطان الرئة تنتابهم أفكار انتحارية بمقدار أربع مرات أكثر من المرضى بأنواع أخرى من السرطان.

وحلل الباحثون بيانات تخص أكثر من 3 ملايين مريض في قاعدة البيانات الوطنية الأمريكية حول السرطان على مدار 40 عاما من 1973 وحتى 2013.

ثم قارن الباحثون، وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، هذه البيانات بحالات الانتحار بين المرضى بشكل عام، وبين مرضى سرطان الرئة والبروستاتا والثدي بشكل خاص.

ووجد الباحثون انه بينما زادت الإصابة بأي نوع من السرطان خطر إقدام المريض على الانتحار بنسبة 60%، ضاعف سرطان الرئة هذا الخطر بمقدار اربع مرات.

ويقول خبراء أن هذا الأمر قد يعود بشكل كبير إلى حقيقة كون سرطان الرئة في الغالب ناجما عن التدخين، مما يشعر المريض بإحساس قوي بالذنب، كما أن معدلات النجاة من هذا المرض منخفضة الأمر الذي يزيد الشعور بالضيق.

وأضاف الخبراء أن المصابين بهذا النوع من السرطان أيضا يواجهون صعوبة في التكيف مع أمراض أخرى مرتبطة بالتدخين مثل أمراض القلب والسكر.