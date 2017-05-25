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بالفيديو.. الإبراشي لـ"محمود حميدة": مهما كان المقابل المادي لا يجب أن تظهر بشكل غير لائق
محمود حميدة

بالفيديو.. الإبراشي لـ"محمود حميدة": مهما كان المقابل المادي لا يجب أن تظهر بشكل غير لائق

2017-05-25 10:06:05

أعرب الإعلامي وائل الإبراشي، عن استيائه من ظهور الفنان محمود حميدة بالملابس الداخلية، في برنامج “رامز تحت الأرض” الذي سيتم عرضه في شهر رمضان المقبل.

وأكد الإبراشي خلال برنامج “العاشرة مساء” المعروض على فضائية “دريم” ، أنه مهما كان المقابل المادي فكان على الفنان الكبير ألا يوافق على ظهوره بهذا الشكل غير اللائق.

وقال الإبر اشي: “المشهد مؤسف لا يتخيل أحد أن فنان بقيمته يوافق أن يظهر بهذا المشهد، من أكثر المشاهد المؤلمة، مهما كان المقابل بتخليك تخسر كتير وبتقلل من قيمتك”.



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