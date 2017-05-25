اكتشف باحثون ألمان حدوث تناقص ملحوظ في أعداد الحشرات بنسبة 78 % على مدى 24 عاما، وذلك بعد أن قامت جمعية علم الحشرات الألمانية بأخذ قياسات علمية لمجموعات الحشرات في محمية طبيعية مقامة في شمال غرب ألمانيا في الفترة من عام 1989 وحتى 2013 .

وذكرت صحيفة “ذا برسلز تايمز” البلجيكية أن نتائج أبحاثهم نشرت في دورية العلوم Science”وخلال الأبحاث، استخدم العلماء الألمان ما يسمى ” فخ ماليز” وهو عبارة عن خيمة كبيرة تستخدم لمحاصرة الحشرات الطائرة .

وفي عام 1989 تم الإمساك بما يوازي نصف كيلوجرام من الحشرات بهذه الطريقة في المروج المزهرة، وعلى العكس تم الإمساك بما يوازي 300 جرام فقط من تلك الحشرات في عام 2013 . كما لاحظ العلماء أنه قل أيضا التنوع في الحشرات.

وأرجع العلماء هذا التناقص إلى التغيرات في استخدام الأراضي وفقدان الموائل بصفة خاصة، كما أن نوعية البيئات الطبيعية المتبقية تتعرض للكثير من الضغوط بسبب كمية النيتروجين التي تصل لهذه المناطق فضلا عن المبيدات المستخدمة والتي من الصعب تحديد اثرها.

وأشار الباحثون أنه يضاف إلى ذلك التغير المناخي والنتيجة هو “كوكتيل مميت” لمجتمع الحشرات.