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«دانة غاز» الإماراتية توافق على برنامج حفر محدود في مصر‎
دانة غاز‎

«دانة غاز» الإماراتية توافق على برنامج حفر محدود في مصر‎

2017-05-25 09:56:51

أعلن مجلس إدارة شركة “دانة غاز” الإماراتية، اليوم الخميس، أنه وافق على برنامج حفر محدود في مصر‎.

وأوضح المجلس، أنه في ضوء سداد الحكومة المصرية، جزءاً من مستحقات الشركة في الآونة الأخيرة، وافق مجلس الإدارة، على تنفيذ برنامج حفر محدود في مصر.

وفي نفس السياق، وافق مجلس الإدارة، على اتخاذ الإجراءات التحوطية اللازمة للحفاظ على النقد المتوافر، في ضوء مبالغ المستحقات الكبيرة المتراكمة.

ونظر المجلس خلال جلسته، في تقرير تقدم عن هيكلة صكوك المضاربة المستحقة، في الـ31 من أكتوبر/ تشرين الأول 2017.

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