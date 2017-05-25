نجح الجيش الوطني الليبي في السيطرة على قاعدة “تمنهنت” العسكرية التي كانت تتمركز فيها ميليشيات متشددة بجنوب البلاد.

وقالت مصادر عسكرية لقناة “سكاي نيوز” الإخبارية، اليوم /الخميس / ” إن الجيش الوطني الليبي سيطر على قاعدة تمنهنت الجوية جنوبي ليبيا، بعد طرد الميليشيات التي هاجمت قاعدة براك الشاطئ”.

وطرد الجيش ميليشيات القوة الثالثة، التي تضم جماعات إرهابية من بقايا تنظيم أنصار الشريعة وميليشيات متطرفة كالجماعات يقودها إسماعيل الصلابي وغيره من المتشددين.

وكانت هذه الميليشيات قد شنت، في 18 مايو الجاري، هجوما مباغتا على مقر قيادة اللواء 12 التابع للجيش الوطني في قاعدة براك الشاطئ، حيث أقدمت على تنفيذ عمليات قتل ميداني.

وأدان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي وممثل الأمم المتحدة في ليبيا، مارتن كوبلر، الهجوم الدامي الذي أسفر عن مقتل أكثر من مئة شخص، بينهم مدنيون.