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جمعية حماية المستهلك: هذا سبب ارتفاع الأسعار
تسوق سلع رمضان

جمعية حماية المستهلك: هذا سبب ارتفاع الأسعار

2017-05-25 11:21:03
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أكد كمال القزاز، المدير التنفيذي للجمعية القومية لحماية المستهلك، أن سلوك المواطنين هو السبب في ارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة، بسبب الشراهة في الإنفاق على السلع، ناصحا المواطنين بشراء مستلزمات رمضان أسبوعيا وليس شراءها في وقت واحد وتخزينها.

وقال في حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع على شاشة “صدى البلد” اليوم، الخميس، إن أسعار الخضراوات في ارتفاع مستمر، مناشدا المواطنين الابتعاد عن الخضراوات عالية الثمن لحين انخفاض أسعارها قائلا: “لو مكلتش البامية مش هموت”.

وطالب الحكومة بتشديد الرقابة على منافذ بيع السلع الأساسية، خاصة المجمعات الاستهلاكية، حتى لا يكون هناك احتكار لسلعة معينة.

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